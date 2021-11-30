Чита, 30 ноября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 26 ноября 2021 года полностью вакцинированы от коронавируса 429 203 человека. Такие данные приводит министерство здравоохранения Забайкальского края.

Mos.ru Вакцинация

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Также известно, что первым компонентом вакцины от коронавируса привит 501 332 человека. Повторно привились 73 619 жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что за выходные дни в Забайкалье существенно упал темп вакцинации, известила заместитель председателя правительства Забайкалья Инна Щеглова.

По её словам, первым компонентом было привито более 1,7 тысячи человек, второй компонент получили более 1,3 тысячи забайкальцев, ревакцинировались 2,5 тысячи человек.

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