Ульяновск, 30 ноября, 2021, 13:57 — ИА Регнум. В Ульяновской области ожидается очередное ухудшение погодных условий. Об этом сообщает управление МЧС со ссылкой на ульяновский центр по гидрометеорологии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

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Прогноз касается первого дня зимы. По данным спасателей, утром и днём 1 декабря ожидается образование гололедицы на дорогах, местами по области — гололёд и налипание мокрого снега.

В связи с этим в регионе объявлен «жёлтый» уровень опасности (стихия потенциально опасна).

Как сообщало ИА REGNUM, 29 — 30 ноября в Ульяновской области также объявлялся «жёлтый» уровень из-за шквалистого ветра с порывами до 22 метров в секунду.