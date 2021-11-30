Нальчик, 30 ноября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии за прошедшие сутки было зафиксировано еще девять случаев летального исхода пациентов с COVID-19. Сутками ранее число умерших составило четыре человека. Это был самый низкий показатель суточной смертности за последнюю неделю. Общее число скончавшихся в республике достигло 1195 человек, сообщили 30 ноября в минздраве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки было выявлено еще 111 заболевших COVID-19, общее число носителей коронавируса составляет в республике 38 930 человек, из них выздоровели 35 488 пациентов. В настоящее время лечатся от опасной инфекции 2256 жителей региона.

В госпиталях проходит лечение 1081 человек с подтвержденным и неподтвержденным статусом COVID-19. Среди больных 22 ребёнка и 20 беременных. В тяжелом состоянии находятся 145 пациентов, из них к аппаратам ИВЛ подключены 14 человек. Среди больных 22 ребёнка и 20 беременных.