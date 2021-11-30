Москва, 30 ноября, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Обновление пассажирского авиапарка России самолетами отечественного производства идет только за счет «Суперджета» SSJ100. Среднемагистральному самолету МС-21 ещё предстоит сертификация, заявили ИА REGNUM в пресс-службе Минпромторга РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM SSJ-100

На сайте ведомства указано, что к 2025 году доля самолетов отечественного производства возрастет с 12% до 17%. Увеличение является не существенным.

В министерстве заявили, что импортозамещение самолетов в парках крупнейших авиакомпаний связано с длинными сроками реализации таких проектов и лизинговых договоров по иностранным воздушным судам. В настоящее время Министерство промышленности и торговли Российской Федерации занимается продвижением отечественных самолетов на внутреннем рынке. Доля отечественных самолетов в 17% — это «аккуратное планирование» с учетом обстановки в мировой и отечественной экономике.