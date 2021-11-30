Саратов, 30 ноября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. В Саратовской области 1 декабря ухудшатся погодные условия. Синоптики прогнозируют сильные осадки, местами туман и гололед.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Снегопад

Следите за развитием событий в трансляции: «Ураганы, штормы, метели: непогода в России и мире — все новости»

По данным Саратовского ЦГМС, во второй половине ночи и днем 1 декабря в отдельных районах области ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами возможен туман (500 м и менее), гололед. Утром и днем вероятно усиление западного ветра порывами до 18 м/с, а также налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в течение суток составит +2…+7 градусов, в Правобережье до —3 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму 1 декабря ожидаются дожди, переходящие в снег, местами очень сильные осадки (более 30мм). В горах отложение мокрого снега, гололедица. Ветер северо-западный 15 — 20 м/с, порывы 25 — 30 м/с, в горах 35 м/с.

Читайте также: В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение из-за дождя и снегопада