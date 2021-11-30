Челябинск, 30 ноября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. В Челябинской области 29 ноября выявили 655 носителей коронавируса. Из них один школьник, сообщает оперштаб.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

Всего в регионе обнаружен уже 128 591 случай заражения. Выздоровели 108 756 пациентов.

Больных COVID-19 насчитывается 13 385 человек. А скончались от ковида ещё 30 граждан.