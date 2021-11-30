Одинцово, Московская область, 30 ноября, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Одинцово. Об этом 30 ноября сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 214 человек. Следом за Одинцово идут Мытищи, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 124 человек. На третьем месте расположился Сергиев Посад, где COVID-19 диагностировали у 106 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 2215 новых случаев COVID-19.