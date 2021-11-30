Лавров заявил о готовности России к диалогу, но на условиях равноправия
Москва, 30 ноября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Россия готова к диалогу по любому вопросу на условиях равноправия и взаимного учёта интересов. Об этом 30 ноября на встрече с участниками ежегодной научно-образовательной программы Фонда публичной дипломатии имени А. М. Горчакова «Диалог во имя будущего» министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров также отметил, что если страны Запада будут вести с РФ такой же конструктивный и честный диалог, как на саммите в Женеве, то весь мир от этого только выиграет.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва поддерживает контакты с Вашингтоном и никогда не закрывала дверь для диалога. Она подчеркнула, что Россия лишь «отвечает на те недружественные акции, которые предпринимают США в адрес страны».