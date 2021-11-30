Москва, 30 ноября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Россия готова к диалогу по любому вопросу на условиях равноправия и взаимного учёта интересов. Об этом 30 ноября на встрече с участниками ежегодной научно-образовательной программы Фонда публичной дипломатии имени А. М. Горчакова «Диалог во имя будущего» министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мы всегда открыты к диалогу по любому вопросу, который затрагивает интересы человечества при понимании, что наши партнёры будут готовы к такому же диалогу исключительно на основе равноправия, взаимного учёта интересов и формирования баланса интересов участников международной жизни», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров также отметил, что если страны Запада будут вести с РФ такой же конструктивный и честный диалог, как на саммите в Женеве, то весь мир от этого только выиграет.

«Если такой разговор будет подавать пример всем остальным действиям наших западных партнёров на международной арене, я думаю, мир только выиграет», — отметил глава МИД РФ, добавив, что диалог России и США в рамках саммита принёс «конкретные результаты».

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«Начался достаточно конкретный, профессиональный диалог по стратегической стабильности, начаты и профессиональные консультации по вопросам кибербезопасности», — напомнил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва поддерживает контакты с Вашингтоном и никогда не закрывала дверь для диалога. Она подчеркнула, что Россия лишь «отвечает на те недружественные акции, которые предпринимают США в адрес страны».