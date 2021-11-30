Москва, 30 ноября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Объединение усилий России и Китая является лучшим ответом на односторонние санкции других стран, заявил 30 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

«К сожалению, некоторые зарубежные партнёры продолжают предпринимать в наш адрес недружественные действия, используют приёмы недобросовестной конкуренции, зачастую нарушая базовые нормы многосторонней торговой системы», — сказал он во время беседы по видеосвязи с премьер-министром Госсовета КНР Ли Кэцяном.

По словам Мишустин, незаконные односторонние санкции, а также постоянное политическое и экономическое давление являются вызовами, с которыми сталкиваются как Москва, так и Пекин.

«Наш лучший ответ — объединение усилий для совместного развития. На принципах равноправия, взаимного доверия и уважения», — добавил премьер-министр РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель КНР Си Цзиньпин в своем послании участникам III Российско-китайского энергетического бизнес-форума заявил, что дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в энергетической сфере готов совместно с Россией содействовать Китай.

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