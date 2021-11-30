Стокгольм, 30 ноября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Несколько минут назад новоизбранный премьер-министра Швеции Магдалена Андерссон представила состав ее кабинета министров в ходе своего выступления на заседании риксдага. Об этом 30 ноября сообщил телеканал SVT.

Tage Olsin Правительство Королевства Швеция

Микаэль Дамберг, нынешний министр внутренних дел, станет новым министром финансов Швеции. Анника Страндхелл будет министром окружающей среды. Карл-Петтер Торвальдссон станет во главе министерства торговли и промышленности, Янетт Густафсдоттер займет пост министра культуры.

Морган Йоханссон совместит два поста и станет министром юстиции и внутренних дел страны.

Важный пост министра иностранных дел Швеции останется за Анн Линде. Ханс Дальгрен тоже сохранит свой пост министра по делам ЕС. Петер Хульквист останется министром обороны.