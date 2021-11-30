Архангельск, 30 ноября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Жители Архангельской области за неделю собрали 14,5 тысячи подписей против федеральных законопроектов о QR-кодах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил один из организаторов сбора Илья Лешуков.

ИА REGNUM QR-код

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Напомним, правительство РФ 12 ноября 2021 года внесло в Госдуму два законопроекта о введении QR-кодов на транспорте и для посещения общественных мест. Предполагается, что ограничения будут действовать с 1 февраля по 1 июня 2022 года.

Архангельские общественники посчитали, что указанные в законопроектах нормы ущемляют их права и свободы.

«Требования, отраженные в вышеуказанных нормативных актах по факту предъявления медицинских справок, QR-кодах о перенесенном заболевании напрямую нарушают личную неприкосновенность, вынуждают разглашать врачебную тайну гражданина, а равно нарушают нормы Федерального закона», — говорится в обращении активистов.

Кроме того, активисты обратили внимание властей на то, что людям приходится вакцинироваться несмотря на наличие у них различных хронических заболеваний.

«Медицинские учреждения попросту не соблюдают принцип охраны здоровья пациента и не дают медицинские справки — отводы от вакцинации, и это при том, что на официальных сайтах здравоохранения различных уровней имеется информация, что вакцина от коронавируса не прошла все клинические поствакцинальные испытания — людей подвергают медицинским рискам», — заявили активисты.

Собранные подписи уже частично доставлены в областное собрание депутатов.

«Если честно, то мы не ожидали такого отклика от жителей Архангельской области. Собрать за неделю такое огромное кол-во подписей это что-то с чем-то! Я больше чем уверен, что если бы мы начали собирать раньше, то собрали бы и 20, и 30 тысяч подписей», — заявил Лешуков.

Как сообщало ИА REGNUM, российские власти обсуждают переименование документа для привитых и переболевших СOVID-19, а также имеющих медицинский отвод от вакцинации, который будет позволять посещать общественные места при введении связанных с пандемией ограничительных мер.