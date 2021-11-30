Барнаул, 30 ноября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. В 5-ой горбольнице Барнаула, которая стала самым крупным ковидным госпиталем Алтая, на лечении находится 20 беременных женщин, состояние четверых из них оценивается, как тяжелое, они помешены в отделения реанимации и интенсивной терапии. Об этом со ссылкой на слова заведующей акушерским обсервационным отделением перинатального центра «ДАР» Дарьи Кобзевой, сообщает сайт регионального минздрава.

Антон Федотов Роженица краевого перинатального центра «ДАР»

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«Выясняется, что женщина либо полагала, что беременность является противопоказанием для вакцинации, либо попросту побоялась. Впрочем, нередко я слышу шокирующую лично меня причину: не прививаться и написать отказную от вакцинации беременной настойчиво рекомендовала врач акушер-гинеколог! В этот момент мне хочется привести такого врача в отделение реанимации, где его пациентка, еще вчера здоровая 30-летняя женщина, лежит в подгузнике (простите!) на высоких потоках кислорода», — пояснила Дарья.

По её словам, помочь будущей маме, которая заболела COVID-19, крайне сложно. Лечение осложняется тем, что основная часть препаратов, которые назначаются ковидным больным, не может применяться у беременных.

«Агрессивные противовирусные препараты даже обычный человек переносит достаточно тяжело — их назначают только после врачебного консилиума. Также беременным противопоказаны многие антибактериальные препараты, дыхательные фторхинолоны, которые используются для лечения тяжелых форм инфекций нижних дыхательных путей, а также блокаторы интерлейкинов, применяемых для остановки так называемого «цитокинового шторма». То, что у врачей связаны руки, конечно, вызывает обиду. Чувствую я и негодование, когда узнаю, что ни одна из беременных, поступающий в ковидный госпиталь, не была привита!» — пояснила Кобзева.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года о том, что в России возросло число беременных женщин, которые заразились коронавирусом, известил на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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