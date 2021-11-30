Красногорск, 30 ноября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье стабилизировалась. Об этом свидетельствует опубликованная 30 ноября статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 2215 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 21 случай меньше аналогичного показателя 29 ноября. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 2236 человека, а днем ранее — у 2046 жителей Подмосковья.

Отметим, что всего 30 ноября в России было выявлено 32 648 новых случаев заражения коронавирусом.