Пермь, 30 ноября, 2021, 12:47 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки выявили 693 заражения коронавирусом, что на один больше, чем днём ранее. Об этом 30 ноября сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе зафиксировано 140 770 носителей коронавируса. Оправились от заболевания 119 976 пермяков.

На сегодняшний день в больницах лечатся 2902 пациента с COVID-19. Из них 324 человека находятся в тяжелом состоянии, в том числе 129 пермяков подключены к аппаратам ИВЛ.

По причине коронавирусной инфекции в регионе скончались 6847 человек. За последние сутки зарегистрирован 21 летальный исход. Стоит отметить, что суточная смертность с 19 ноября снизилась вдвое (с 43 случаев до 21).