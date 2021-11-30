Нальчик, , 12:36 — REGNUM Депутаты парламента Кабардино-Балкарии поддержали введение QR-кодов о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании при посещении мест массового пребывания людей. На состоявшейся сессии законодательного органа 30 ноября парламентарии одобрили предложение правительства РФ, направленное на рассмотрение в Госдуму.

QR-код Иван Шилов © ИА REGNUM

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Напомним, законопроект о внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», вводит обязательное использование QR-кодов о вакцинации против COVID-19 или перенесенном в течение полугода заболевании. Ранее проект одобрили парламентарии других субъектов Северо-Кавказского федерального округа, в том числе Дагестана, Северной Осетии, Ингушетии и Ставрополья.

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