Иркутск, 30 ноября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области все более ухудшается. По состоянию на 30 ноября, число умерших пациентов в Приангарье достигло 6353 человека, причём 26 из них добавили в сводку за последние сутки.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 139 327 (+601 за сутки). Госпитализированы 5093 (-169 за сутки).

В то же время излечился 113 641 пациент (+428). Ещё 541 пациент погиб от болезней, не связанных с COVID-19 (+2 за сутки).

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