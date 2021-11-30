Лавров: затея «Саммита за демократию» вызывает множество вопросов
Москва, 30 ноября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Затея «Саммита за демократию», организуемого администрацией президента США Джо Байдена, вызывает множество вопросов, заявил 30 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед участниками программы «Диалог во имя будущего — 2021» Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.
Как сообщало ИА REGNUM, администрация США запланировала на 9 и 10 декабря проведение международной встречи на уровне глав государств, которая получила название «Саммит за демократию». В качестве ключевых тем для переговоров названы «защита от авторитаризма», «борьба с коррупцией» и «содействие уважению прав человека».
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