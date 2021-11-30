Более 231 тысячи кемеровчан уже вакцинировались от COVID-19
Кемерово, 30 ноября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. В Кемерове от коронавируса привились более 231 тысячи жителей. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщили в мэрии города.
Yarregion.ru
Вакцинация от коронавируса
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"По последним данным, 231 112 горожан сделали прививки от COVID-19», — уточнили в городской администрации.
Власти напомнили, что для кемеровчан в возрасте 60 лет и старше работают три дополнительных пункта вакцинации.