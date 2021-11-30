Салехард, 30 ноября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлен 131 новый случай заражения коронавирусом, из них 11 — среди вахтовых работников. Об этом 30 ноября сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в ЯНАО 132 случая.

Госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 556 человек. С начала пандемии в ЯНАО подтвердили 58 448 случаев заражения коронавирусом, вылечились 52 690 человек.