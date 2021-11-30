Барнаул, 30 ноября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. В Алтайском крае по состоянию на 30 ноября прививки от коронавируса получили 1 028 768 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост вакцинированных составил всего 1693 человек. Хотя в связи с введением QR-кодов, этот показатель в регионе составлял, в среднем 10 тысяч. Такие данные приводит оперштаб.

Samadm.ru Вакцинация

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Из общего числа привитых 137 070 жителей региона получил первую прививку (всего +193 за сутки).

Число полностью привитых граждан составляет 846 908 человек (+1291 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»). Также известно о 44 790 ревакцинированном (+209 за сутки).

Напомним, для достижения коллективного иммунитета Алтайскому краю необходимо прививать более 10 тысяч человек ежедневно.

Ранее власти заявляли, что к 20 декабря количество вакцинированных в Алтайском крае может перевалить за миллион.

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