Барнаул, 30 ноября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 30 ноября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 7177 человек, причём 30 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Прирост выявленных зараженных составил 520 за сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 104 046 человек.

Вместе с тем, новый вирус победили 75 040 человек (+513 за сутки).

Тяжелобольных в крае насчитывается 683 (-19 за сутки), из них 258 подключены к аппаратам ИВЛ (-4за сутки). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (21 453 человека, +98 за сутки) и ОРВИ (72 945 человек, +409 за сутки).

Что касается заразившийся коронавирусом с начала учебного года детей, то их за сутки их стало больше на 63 (всего 3543).

Количество тестирований с учётом повторных исследований составило всего 7834 за минувшие сутки.

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