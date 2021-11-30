Саратов, 30 ноября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. В Саратовской области за прошедший день от последствий заражения коронавирусом скончались 26 пациентов. Всего жертвами инфекции с начала пандемии стали 4610 человек, сообщает 30 ноября региональный минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 12 мужчин и 14 женщин в возрасте от 40 до 86 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с начала пандемии подтвердили 120 313 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 103 268 человек.

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