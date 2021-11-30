Казань, 30 ноября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. В Татарии по состоянию на 30 ноября зарегистрировано 38 053 случая инфицирования коронавирусом. За прошедшие сутки заболели 242 человека, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус

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Выздоровели за время пандемии 31 454 ковид-пациента, скончались 1248 носителей вируса. За сутки выписали по выздоровлении 306 пациентов, количество летальных исходов возросло на восемь.

Госпитализировали за прошлый день 82 человека, 160 пациентов лечатся на дому. Среди жителей Казани выявили 117 носителей вируса, 34 проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах РТ.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября в Казани посетитель торгового центра ранил охранника после просьбы предоставить QR-код.

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