Жертвами коронавируса в Ульяновской области стали ещё 16 пациентов
Ульяновск, 30 ноября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В Ульяновской области зарегистрированы очередные летальные исходы от ковида. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
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По информации на 30 ноября, от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, в Ульяновской области скончались ещё 16 больных. Отметим, что в ноябре летальные исходы от ковида в регионе регистрировали ежедневно, в сутки умирали от четырёх до 21 человека.
Всего с начала пандемии в регионе скончались 3384 ковидных больных.
Напомним, что в Ульяновской области под наблюдением остаются 20 663 контактных лица.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в медицинских учреждениях региона прошла тематическая неделя «Демография». Её сменит в декабре «Декада инвалидов», которая состоится всех профильных медорганизациях Ульяновской области.