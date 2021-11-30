Ульяновск, 30 ноября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В Ульяновской области зарегистрированы очередные летальные исходы от ковида. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

По информации на 30 ноября, от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, в Ульяновской области скончались ещё 16 больных. Отметим, что в ноябре летальные исходы от ковида в регионе регистрировали ежедневно, в сутки умирали от четырёх до 21 человека.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 3384 ковидных больных.

Напомним, что в Ульяновской области под наблюдением остаются 20 663 контактных лица.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в медицинских учреждениях региона прошла тематическая неделя «Демография». Её сменит в декабре «Декада инвалидов», которая состоится всех профильных медорганизациях Ульяновской области.