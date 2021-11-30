Москва, 30 ноября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. США обложили Россию со всех сторон своими военными базами — это факт, известный каждому школьнику. Об этом сегодня, 30 ноября, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на научно-образовательной конференции Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова «Диалог во имя будущего».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Лавров подчеркнул, что Штатами постоянно нагнетается военная истерия у границ Российской Федерации. При этом западные страны обвиняют Россию в учениях, проводимых Вооруженными силами РФ на своей собственной суверенной территории.

«Вместе с тем эти страны стягивают на российские границы войска и военную технику в огромных количествах. Голословные заявления Запада «сыплются как из рога изобилия», но ни одного доказательства представлено не было», — уточнил глава МИД РФ.

ИА REGNUM ранее сообщало, Россия никогда не советует своим партнёрам, как им вести дела с другими государствами на международной арене, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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