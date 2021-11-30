Севастополь, 30 ноября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В Севастополе подтверждено 216 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 30 ноября в пресс-службе правительства города. По сравнению с предыдущими сутками число новых ковид-пациентов выросло на четыре человека.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Севастополе с начала пандемии заражение новой коронавирусной инфекцией подтвердилось у 48 772 человек, выздоровели 44 635 пациентов, в том числе 305 — за последние сутки.

Скончались от COVID-19 и осложнений на фоне инфекции девять человек от 57 лет до 91 года, общее число жертв новой инфекции в городе достигло 1 685 человек.