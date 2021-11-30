Тюмень, 30 ноября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В Тюменской области количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло 2872 человек. Об этом 30 ноября сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сутками ранее число скончавшихся составляло 2862 — на 10 человек меньше.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Тюменской области на 30 ноября подтвердили 80 879 случаев заражения коронавирусом, вылечились 62 915 тюменцев.