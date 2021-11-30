Мурманск, 30 ноября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области выявили 231 новый случай заболевания COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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Лидер по приросту заболевших — областной центр. Там за сутки инфекцию подтвердили у 87 человек. Активный прирост заболевших демонстрируют Канадалкшский район (+29), Североморск (+24), Мончегорск (+18) и Оленегорск (+17). Всего на лечении находятся 16 523 северянина.

По данным штаба, за сутки в Мурманской области от ковида скончались семь пациентов, всего с начала пандемии — 2557.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области ковид-вакцинацию завершили 67% взрослого населения.