Петропавловск-Камчатский, 30 ноября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В МФЦ Камчатки выдали уже 2757 бумажных сертификатов о вакцинации или перенесённом заболевании COVID-19 с QR-кодами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября в краевом правительстве.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код

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В основном данной услугой пользуются люди пожилого возраста. В Петропавловске-Камчатском выдано более 1,2 тыс. сертификатов на бумаге.

«На данный момент сделать это можно двумя способами — самостоятельно через компьютеры, которые находятся в точках доступа в офисах МФЦ, либо обратившись к нашим специалистам-администраторам, которые помогут получить документ», — пояснила заместитель начальника ОРЗ Петропавловского филиала КГКУ «МФЦ Камчатского края» Арина Мерц.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в ковидных госпиталях проходят лечение 183 пациента. За последние сутки врачи госпитализировали ещё 10 носителей коронавируса. На 30 ноября свободными в стационарах остаются 127 коек.