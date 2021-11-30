Пенза, 30 ноября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. В Пензенской области за прошедшие сутки выявили 370 новых носителей коронавируса, выздоровели 492 человека. Об этом по состоянию на 30 ноября сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Накануне в регионе заболели 373 человека. За все время наблюдения в Пензенской области зарегистрировали 91 818 случаев заражения коронавирусом.

Выздоровели 64 343 ковид-пациента, в том числе за сутки — 492 человека.

От COVID-19 скончались 4220 пензенцев, из них 15 — за прошедший день.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области заболеваемость ОРВИ выше уровня эпидпорога на 23,1%.

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