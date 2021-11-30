Тюмень, 30 ноября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки обнаружено 314 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 ноября сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 315 случаев.

С начала пандемии в Тюменской области на 30 ноября подтвердили 80 879 случаев заражения коронавирусом, вылечились 62 915 тюменцев.