Якутск, 30 ноября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. В Якутии принят закон о понижении ставок налогов для предпринимателей, дело которых пострадало в связи с антиковидными ограничениями. Льготы получат бизнесмены, занимающиеся туризмом, общественным питанием, гостиничным бизнесом, розничной торговлей, транспортными и бытовыми услугами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября в оперативном штабе республики.

Expbiz.ru Бизнес

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

Читайте также: Власти Якутии хотят дать недропользователям налоговые льготы

Ставки снизят до 5−10% в зависимости от населённого пункта. Больше льготы будут у предпринимателей, работающих в Якутске, Мирном, Нерюнгри, Алдане и Ленске. Наиболее сильные послабления предусмотрены для компаний, работающих в сфере обрабатывающих производств. Для них сборы снизят сразу на два года с 3% до 1%.

Льготы будут введены с 2022 года. Список отраслей, пострадавших из-за коронавируса, был утверждён постановлением правительства России в 2020 году. Поправки о снижении налоговых ставок внесены в закон «О налоговой политике Якутии».

Как сообщало ИА REGNUM, «Таас-Юрях нефтедобыча», дочерняя компания «Роснефти», получит льготы по налогам до 2026 года. Продление особого налогового режима для нефтедобытчика предлагается в законопроекте об изменении налоговой политики республики. Также налоговые льготы сохранят для компании «Сахатранснефтегаз».