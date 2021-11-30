Вологда, 30 ноября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. За последние сутки в Вологодской области число больных ковидом пополнили 376 человек, с начала пандемии инфекцию выявили у 90 107 жителей региона, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, 29 ноября в области от инфекции скончались 15 человек, за весь период наблюдения жертвами коронавируса стали 2577 жителей Вологодчины.

Как сообщало ИА REGNUM, на Вологодчине от ковида начали умирать дети.