Кемерово, 30 ноября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. В результате разведки выработок очистного забоя в кузбасской шахте «Листвяжная» было обнаружено десять и подтверждено расположение восьми погибших. Таким образом, сейчас известно местонахождение 18 человек. Об этом сообщил гендиректор Военизированной горноспасательной части МЧС России Николай Медведев.

Пресс-служба правительства Кузбасса Бурильная установка. Шахта «Листвяжная»

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Также установлено местонахождение тел двух спасателей.

«Как только будет исключена угроза повторного взрыва, отделение сразу будет направлено на поиск и эвакуацию погибших горняков», — сказал Медведев.

Он отметил, что мониторинг проводится постоянно, на шахте работает аварийная лаборатория. Пробы отбираются и анализируются ежечасно. Пока их результаты не позволяют продолжить подъем тел из шахты: концентрация углекислого газа превышена в десятки раз, показатели метана также находятся в «треугольнике взрываемости».