Москва, 30 ноября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Телеведущий Иван Ургант перепел композицию «Песня о корабле» музыканта и композитора Александра Градского в эфире шоу «Вечерний Ургант». Запись фрагмента передачи доступна на YouTube-канале шоу с 30 ноября.

Дарья Драй ИА REGNUM Иван Ургант

«Не стало Александра Борисовича Градского, нашего коллеги, друга, учителя. Мы решили исполнить нашу любимую композицию из его репертуара», — объяснил Ургант. «За качество исполнения мы не переживаем, поскольку знаем, что ему эта версия в любом случае бы не понравилась», — пошутил ведущий.

ИА REGNUM напоминает, что 28 ноября 2021 года в возрасте 72 лет скончался Александр Градский. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.