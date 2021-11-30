Ханты-Мансийск, 30 ноября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. В Югре количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло 1707. Об этом 30 ноября сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сутками ранее число скончавшихся составляло 1694 — на 13 человек меньше.

Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала пандемии в регионе подтвердили 89 456 случаев заражения коронавирусом, вылечились 82 319 человек.