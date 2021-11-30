Москва, 30 ноября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. По мере уменьшения уровня конкуренции в российском банковском секторе граждане РФ будут все чаще сталкиваться с ухудшением кредитных условий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ к середине осени 2022 года могут закрыться почти 30 кредитных организаций.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

«Говорить о монополизации банковского сектора на основании прекращения деятельности 20−30 кредитных организаций все же преждевременно, но серьезные проблемы с обеспечением конкуренции вполне возможны и уже проявляются, — сказал Цыганов. — Например, практически все крупные банки предлагают очень маленькие или нулевые ставки по валютным депозитам. Уменьшение конкуренции чаще всего означает ухудшение качества и снижение количества предложений для граждан: меньше будет вариативность депозитов, хуже кредитные условия, а спорные вопросы придется решать с высокой долей вероятности в Москве, а не в своем регионе».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что закрытие 20−30 российских банков не представляет угрозы для финансовой системы РФ.