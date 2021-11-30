Улан-Батор, , 11:07 — REGNUM Вопросы военно-технического сотрудничества России и Монголии стали основной темой встречи начальника Генерального штаба Вооружённых сил России генерала армии Валерия Герасимова и министра обороны Монголии Гурсэдийна Сайханбаяра, которая состоялась 30 ноября в Улан-Баторе.

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«Такие встречи соответствуют духу всеобъемлющего стратегического партнёрства и способствуют наращиванию контактов между нашими вооружёнными силами», — сказал Герасимов.

Он также указал на готовность «обменяться мнениями по актуальным вопросам нашего сотрудничества в военной и военно-технической сферах».

Генерал армии поблагодарил монгольскую сторону за традиционно радушный приём и поздравил с Днём независимости Монголии, который отмечался 26 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник Генерального штаба — первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов прибыл в Монголию 30 ноября с официальным визитом. Планируется, что в ходе визита состоятся личные встречи Герасимова с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом, а также военным руководством страны — министром обороны Гурсэдийном Сайханбаяром и начальником генштаба генерал-лейтенантом Довчисурэнгийном Ганзоригом.

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Отмечается, что визит Герасимова в Улан-Батор проходит в юбилейный год — сто лет назад были установлены российско-монгольские дипломатические отношения и образованы вооружённые силы Монголии.