Калуга, 30 ноября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. В Калужской области с 22:00 29 ноября введен режим повышенной готовности, усилен контроль над функционированием оборудования и работоспособностью энергообъектов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Порывы электросетей, вызванные сильным ветром, оперативно ликвидируются.

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По информации регионального министерства строительства и ЖКХ, порывы электросетей, вызванные сильным ветром, оперативно ликвидируются. Работы ведутся в Думиничском, Бабынинском, Жиздринском, Малоярославецком, Тарусском, Куйбышевском, Боровском и Сухиничском районах области. В ряде населенных пунктов электроснабжение восстановлено.

Над выполнением аварийно-восстановительных работ оперативно трудятся 94 бригады специалистов.