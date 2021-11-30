Самара, 30 ноября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Более 650 пассажиров не допустили к поездкам в метрополитене Самары в ноябре текущего года из-за нарушения масочного режима. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба городской администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Метро

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«Так, за ноябрь текущего года службой безопасности метрополитена не допущены к поездкам 652 человека, с начала этого года — 19,5 тысячи потенциальных пассажиров», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что зачастую граждане проходят через первые контрольные пункты, а после спускают маску и продолжают поездку. В связи с этим, в метрополитене продолжается патрулирование.

Сообщается, что в последнее время из-за усиления мер и активизации соответствующей работы увеличилось число протоколов, которые оформляются в отношении пассажиров всех видов городского пассажирского транспорта.

«Только за предыдущую неделю, в течение которой мы организовали 80 рейдов, составлено 52 административных материала — в основном в отношении граждан, которые в категоричной форме отказались находиться в маске во время поездки. 179 пассажиров покинули салоны после замечаний комиссионных бригад. Всего же с 1 января до 29 ноября 2021 года оформлено 567 протоколов. За этот период мы провели 2760 рейдов, задокументировали 57 024 проверки — пропорционально количеству проверенных транспортных средств», — приводит пресс-служба слова заместителя руководителя департамента транспорта администрации г. Самары Александра Ерополова.

Сообщается, что бригады выходят в рейды каждый день. За день получается охватить контролем несколько десятков маршрутов.