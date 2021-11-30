Париж, 30 ноября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Национальная ассамблея (нижняя палата парламента) Франции приняла резолюцию об участии Тайваня в работе нескольких международных организаций, в первую очередь ВОЗ, сообщает Le Figaro.

Richard Ying et Tangui Morlier Зал заседаний Франции

Резолюция «в пользу участия Тайваня в работе международных организаций и форумов многостороннего сотрудничества» была принята 39 голосами против двух.

Документ поддерживает «продолжение дипломатических шагов, предпринятых Францией» в пользу участия Тайваня в работе международных организаций.

В тексте говорится, что Тайвань, находящийся в центре региона, страдающего от сильной геостратегической напряженности, «последовательно демонстрировал миролюбивую, конструктивную позицию и сотрудничество в глобальном масштабе».

В резолюции также содержится призыв к расширению усилий по участию Тайваня в других органах международного сотрудничества, таких как ИКАО (международная гражданская авиация), Интерпол или Рамочная конвенция ООН об изменении климата.

Текст подписали почти 200 французских депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, французский журналист Эрик Земмур официально выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах 2022 года.