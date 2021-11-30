Астрахань, 30 ноября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. В Астраханской области 30 ноября подтверждено 240 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем было выявлено днём ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе было зарегистрировано 74 тыс. 233 положительных результата исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 1102 человека.

За весь период 2190 человек скончались. Пять новых случаев зарегистрировано за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,95.