Москва, 30 ноября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Нефть попыталась частично восстановиться на торгах 29 ноября, однако общие мрачные настроения на торговых площадках помешали реализации такого сценария, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Нефть марки Brent встретила продажи и продолжает терять в цене в начале торгов 30 ноября, отметившись на минимумах конца августа и вплотную приблизившись к отметке $70 за баррель.

На фондовых рынках продолжаются продажи, и вчерашний отскок в сегменте рисковых активов был лишь небольшой передышкой перед новой волной спада.

Неопределенность относительно нового штамма коронавируса остается высокой — как в отношении его распространения, так и в контексте эффективности существующих на сегодняшний день вакцин.

Сосредоточившись на теме «Омикрона», трейдеры игнорируют прочие факторы на рынках. Так, нефтяные котировки не смогли получить никакого облегчения от данных из Китая, которые показали, что деловая активности в промышленном секторе впервые с августа вышла в зону экспансии.

Ноябрьский PMI поднялся до 50,1 против 49,2 ранее и 49,6 по прогнозам. Аналогичный индекс в сфере услуг также превысил как ожидания, так и предыдущее значение.

Отсутствие обнадеживающих новостей о новом вирусе говорит в пользу дальнейшего падения нефтяных фьючерсов и сохранения повышенной волатильности на рынке в ближайшие дни и, возможно, недели.

Спровоцировать разворот Brent на данном этапе может лишь ОПЕК+, если на предстоящей встрече воздержится от дальнейшего наращивания добычи», — пояснил эксперт.

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