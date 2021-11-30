Москва, 30 ноября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Доля пассажиров, которые для поездок в общественном транспорте крупных агломераций будут использовать биометрическую идентификацию, к 2035 году может составить 80%, сообщает 30 ноября сайт правительства России.

geralt Биометрия

Соответствующие параметры содержатся в долгосрочной стратегии развития транспортной отрасли. Предполагается, что в общественном транспорте будут активно внедряться цифровые сервисы, в том числе безналичная оплата с применением биометрической идентификации. Технологии интеллектуальных транспортных систем должны будут охватить крупнейшие агломерации России с общей численностью населения 80 млн человек.

«Ожидается, что к 2035 году доля пассажиров, использующих биометрическую идентификацию на пригородных, междугородних и международных перевозках, составит 80%», — говорится в сообщении правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, новая транспортная стратегия была одобрена на заседании правительства России, которое состоялось 26 ноября.