Москва, 30 ноября 2021, 10:46 — REGNUM За прошедшую торговую сессию 29 ноября рубль почти полностью отбил потери, понесенные в «черную пятницу» 26 ноября, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Рубль
Рубль
«Котировки российской валюты на закрытии торгов составили 74,57 рубля за доллар и 84,08 рубля за евро. Рубль подорожал на 1,41% и 1,88% соответственно.
Возврат рубля к показателям прошлой недели связан с отскоком после панических распродаж из-за нового штамма «Jмикрон», который выявили в ЮАР и который уже проник в Европу, вызвав массовое закрытие границ европейскими государствами с ЮАР и Ботсваной.
Основная причина паники состояла в масштабной мутации коронавируса, и точной уверенности в том, насколько действенны будут вакцины, 26 ноября не было.
29 ноября компания Moderna заявила, что сможет адаптировать препараты к этому штамму к концу 2021 года, чем вызвала поток оптимизма на рынке.
На этом фоне начала восстанавливаться после 10%-ного обвала и нефть, в моменте поднимаясь выше $76 за баррель.
Сегодня, 30 ноября, торги столь оптимистичными не будут как минимум из-за того, что фармацевтические компании уже высказывают опасения по поводу столь же сильной эффективности вакцин к новому штамму.
Предполагаемый коридор движения рубля на сегодня составляет 74,00−75,50 руб./доллар и 84−86 руб./евро», — считает эксперт.

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