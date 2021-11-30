Москва, , 10:46 — REGNUM За прошедшую торговую сессию 29 ноября рубль почти полностью отбил потери, понесенные в «черную пятницу» 26 ноября, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Рубль

«Котировки российской валюты на закрытии торгов составили 74,57 рубля за доллар и 84,08 рубля за евро. Рубль подорожал на 1,41% и 1,88% соответственно.

Возврат рубля к показателям прошлой недели связан с отскоком после панических распродаж из-за нового штамма «Jмикрон», который выявили в ЮАР и который уже проник в Европу, вызвав массовое закрытие границ европейскими государствами с ЮАР и Ботсваной.

Основная причина паники состояла в масштабной мутации коронавируса, и точной уверенности в том, насколько действенны будут вакцины, 26 ноября не было.

29 ноября компания Moderna заявила, что сможет адаптировать препараты к этому штамму к концу 2021 года, чем вызвала поток оптимизма на рынке.

На этом фоне начала восстанавливаться после 10%-ного обвала и нефть, в моменте поднимаясь выше $76 за баррель.

Сегодня, 30 ноября, торги столь оптимистичными не будут как минимум из-за того, что фармацевтические компании уже высказывают опасения по поводу столь же сильной эффективности вакцин к новому штамму.

Предполагаемый коридор движения рубля на сегодня составляет 74,00−75,50 руб./доллар и 84−86 руб./евро», — считает эксперт.

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