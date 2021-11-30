Медан, Индонезия, , 10:45 — REGNUM Соискатель убежища из Афганистана поджег себя перед управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в индонезийском городе Медан, сообщает CNN Indonesia.

Беженцы Scott Chacon

Десятки мигрантов из Афганистана в течение нескольких дней находятся перед офисом УВКБ ООН в Медане. Там построили палатки и развернули кухню.

Беженцы из Афганистана требуют УВКБ ООН доставить их в принимающие страны, такие как США, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

Как сообщало ИА REGNUM, десятки беженцев из Афганистана устроили демонстрацию перед офисом Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Макассаре (Индонезия).

Подробнее в материале: Беженцы из Афганистана устроили демонстрацию в Индонезии