Южно-Сахалинск, 30 ноября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Во время прямой линии губернатора Сахалина Валерия Лимаренко 30 ноября к нему поступил вопрос от жительницы села Чехова, которая сообщила, что её уволили из-за отказа вакцинироваться от COVID-19, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Женщина попросила главу островного региона объяснить, за что её уволили.

Лимаренко назвал факт увольнения при отсутствии вакцинации «недопустимой ситуацией». Он потребовал разобраться с работодателем и восстановить жительницу Чехова на работе.

Также глава Сахалина высказал своё мнение по поводу обсуждаемых законопроектов о введении QR-кодов в РФ.

«Сам закон ещё не принят, но я считаю, что главам регионов доверят самим решать, что и как делать. Мы всегда старались идти рациональным путём в вопросах антиковидных ограничений. И в этом, прежде всего, опирались на сознательность и ответственность наших жителей. На сегодняшний день в Сахалинской области коллективный иммунитет составляет около 70%. Это позволяет нам сохранить привычный образ жизни и не вводить ограничений без острой необходимости, чтобы не создавать дополнительные трудности для людей и бизнеса», — подчеркнул Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине вакцинировались от COVID-19 уже 229 840 человек. Коллективный иммунитет достиг уже 68,9%.