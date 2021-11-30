Томск, 30 ноября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Десятки жителей Томска пришли в областную думу с требованием не поддерживать законопроекты о QR-кодах. Сегодня, 30 ноября, депутаты рассматривают федеральную инициативу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Bogdanov-62 Законодательная дума Томской области

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Как передаёт «ТВ2», собравшиеся в фойе заксобрания граждане считают, что проекты законов носят антиконституционный характер, способствуют сегрегации населения и нарушают базовые права человека.

«Учитывая участившиеся хакерские атаки, продажу персональных данных граждан ответственными лицами и откровенную слабость систем компьютерной безопасности — считаю недопустимым передавать в пользование государства ещё больше своих персональных данных», — говорится в обращении жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне томские врачи обратились к депутатам с открытым письмом, в котором просят поддержать предлагаемые законопроекты. Свои подписи под письмом поставили более 40 человек.