Липецк, 30 ноября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В Липецке в ночь на 30 ноября порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, городские службы устраняют последствия непогоды.

Галина Жолонковская Ветер

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В экстренные службы поступило пять сообщений о происшествиях. На остановку «Памятник Танкистам» на проспекте Победы упало дерево. Спасатели уже опилили и убрали ветки и стёкла. Ещё одно дерево упало на проезжей части в районе поворота «Парус». В районе дома № 8 на улице Семашко дерево упало на проезжую часть и тротуар, возле дома № 8 на улице Исполкомовской — на электропровода. Возле строения 5 на улице Индустриальной ветер сорвал металлические листы отделки здания.

Без света временно остались улицы Курчатова, Кулибина, Баумана, Энтузиастов, Ковалева, Сурикова, Грибоедова и Сафонова. Кроме того, на Баумана не работают светофоры в районе остановок «Сады Речное» и «Автобаза». Восстановить электроснабжение планируют в течение двух часов.