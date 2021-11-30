Канберра, 30 ноября, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Депутаты палаты представителей (нижняя палата парламента) Австралии проголосовали за вынесение предложения правительству страны признать геноцид армян, ассирийцев и греков в Османской Турции в начале ХХ века. Информацию об этом разместили на странице Армянского национального комитета Австралии в соцсети Facebook.

Здание парламента Канберра, Австралия

«Призываем премьер-министра нашей страны и его правительство поддержать представителей, избранных гражданами, и назвать геноцид «геноцидом», — приводится в сообщении комментарий исполнительного директора Армянского национального комитета Австралии Хейга Кайсеряна.

Он отметил, что решение депутатов было единогласным. По мнению Кайсеряна, данное голосование говорит от том, что депутаты выступили против вмешательства Турции во внешнюю политику Австралии.

Напомним, в Турции отрицают осуществление геноцида в Османской империи. Анкара обычно резко реагирует в случае вынесения этого вопроса на государственный уровень.